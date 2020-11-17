Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Tamamen asılsızdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, "Kılıçdaroğlu'nun şahsımı hedef alan sözleri tamamen asılsızdır" dedi.

Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermenin hukuk devletinin bir gereği olduğunu vurgulayan Altun, "Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun'a Boğaz'da inşaat yaptığı yönündeki iddialarla yüklenmişti. İnşaatın izninin olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor" demişti.