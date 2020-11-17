  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Tamamen asılsızdır
Siyaset

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Tamamen asılsızdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:32:00 -
Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Tamamen asılsızdır

 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, "Kılıçdaroğlu'nun şahsımı hedef alan sözleri tamamen asılsızdır" dedi.

Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermenin hukuk devletinin bir gereği olduğunu vurgulayan Altun, "Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür" mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun'a Boğaz'da inşaat yaptığı yönündeki iddialarla yüklenmişti. İnşaatın izninin olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Gazetesi basın ilan kurumunun zulmüne uğradı. Niçin? Fahrettin Altun'un boğazda yaptığı inşaat dolayısıyla. Fahrettin Altun bu inşaatı yaptı mı, yaptı. İzin aldı mı, almadı. İnşaatı sonra kendisi yıktı mı, yıktı. Cumhuriyet Gazetesi bunu haber yaptı mı? Yaptı. Şimdi bu doğru haber yaptığı için ceza alıyor" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Muhalefet lideri haklı.
  • Yanıtla
CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar
Dünya

CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar

CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak'tan önce bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerin..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti
Dünya

Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay