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Siyaset Fahrettin Altun'dan İsrail'in saldırılarına tepki açıklaması
Siyaset

Fahrettin Altun'dan İsrail'in saldırılarına tepki açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 15:06:00 - 2021-05-16 15:08:59
Fahrettin Altun'dan İsrail'in saldırılarına tepki açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail, terör eylemlerinin şiddetini giderek artırıyor. Filistinlilere yönelik katliamları ve işgal politikası devam ederken Filistin’in alt yapısını da hedef alarak insani krizi daha da derinleştiriyor. Gazze’deki bakanlıkların bombalanması bu anlamda bir savaş suçudur." açıklamasında bulundu.

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