Fahrettin Altun'dan döviz açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecek" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İhracatta Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. İhracatımız geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar doları buldu. Kısa zamanda keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerini de çıkarmaya başladığımızda enerji için döviz çıktısı azalacak ve bu da vatandaşlarımıza alım gücü ve refah olarak geri dönecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye hedefimiz için durmadan çalışacağız" ifadesini kullandı.