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Gündem Fahrettin Altun'dan deprem uyarısı!
Gündem

Fahrettin Altun'dan deprem uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-18 01:49:00 -
Fahrettin Altun'dan deprem uyarısı!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremle ilgili medya kuruluşlarını uyardı.

İletişim Başkanı Altun, Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizinde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Depremden etikelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Altun, "Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Yorumlar

Fahrettin altun deprem uyarısı

Fahrettin altun deprem uyarısı yaparak önemli bir hatırlatma yapmış. ama hala kentsel dönüşüm için rant iddiası atanlar var

fahrettin altun

fahrettin altun pazar demeden çalışıyor. cumhurbaşkanı gibi
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