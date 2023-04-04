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Gündem Fahrettin Altun'dan Demirtaş'a cevap
Gündem

Fahrettin Altun'dan Demirtaş'a cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-04 02:01:00 -
Fahrettin Altun'dan Demirtaş'a cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız." ifadesini kullandı.​​​​​​​

Altun, sosyal medya hesabından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine yönelik iddialarına yanıt verdi.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş. Kendisine hukuksuzca 'özgürlük' vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum. Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız."

Altun, bölücü terör örgütünün ve destekçilerinin, yıllarca vatandaşlara çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak, teröre karşı mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.
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Yorumlar

thunder

IDAM geri gelecekki hakkin sesi duyulsun ve teroristler hapisten cikartilsin ve gercek cezalari SONLARI OLACAK IDAMLA TANISSIN

Osmanlı Torunları

Bu Gayri müslim ABD AB pislikleri uşakları kuklaları maşaları Türkiyemdeki Müslüman Görünümlü şeytan Ruhlu Ayaşlar Şarpçılar vatan Hayinleri vatansızlar soysuzlar Teröristler Din ve İslam Düşmanları olan chp Hdp iyi pisliklerin Fetönün Evlatlarının Hepsini Derhâl Hepsini İdam Edilisinler Acilen idam yasası Meclisden Geçirilsin
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