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Gündem Fahrettin Altun'dan CHP'ye 28 Şubat çağrısı
Gündem

Fahrettin Altun'dan CHP'ye 28 Şubat çağrısı

28 Şubat'ın 24. yılında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları sebebi ile milletten özür dilemeye davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 22:45:00 -
Fahrettin Altun'dan CHP'ye 28 Şubat çağrısı

28 Şubat'ın 24. yılında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP yöneticilerini, geçmiş yıllarda başörtüsü ile din ve inanç özgürlüğü karşıtı açıklamaları nedeniyle milletten özür dilemeye çağırdı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hepiniz oradaydınız. Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme 'dur' dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin." ifadelerini kullandı.

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