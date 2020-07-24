Fahrettin Altun'dan 24 Temmuz mesajı: 1999'da cezaevinden çıkan Erdoğan 2020'de Ayasofya Camisi'nin zincirlerini kırdı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevinden çıktı. 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'da kılınan cuma namazı sonrası kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. 24 Temmuz 1999'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden çıktığını hatırlatan Altun, şunları söyledi:
"24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi'nden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun. Allah ondan razı olsun."