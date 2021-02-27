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Aktüel Fahrettin Altun: Mesele buysa Avrupa'da birinciyiz
Aktüel

Fahrettin Altun: Mesele buysa Avrupa'da birinciyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 19:34:00 - 2021-02-27 19:35:27
Fahrettin Altun: Mesele buysa Avrupa'da birinciyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye'nin en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer aldığını duyurdu.

Orman varlığını artıran ülkeler kategorisinde de Türkiye'nin 6. sırada bulunduğunu belirten Altun, "Ülkemize son 18 yılda 1 milyon 739 bin 944 hektar yeni orman alanı kazandırıldı. Mesele ağaçsa Avrupa’da birinciyiz" dedi.

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