Fahrettin Altun İsrail soykırımını anlatan Kanıt belgeselinin galasında konuştu!

Fahrettin Altun, "İsrail'in hem Filistinlileri hem de hakikati sorumsuzca katlettiği bir ortamda, Türkiye olarak biz, susmayacağız, medyamızla konuşacağız. Hakkı, hakikati haykırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kanıt'ın tarihi bir proje olduğunu, belgeselle, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in işlediği her türlü zulmün, savaş suçunun ve soykırım fiilinin kayıt altına alındığını anlatan Altun, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, BM Özel Raportörü, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kuruluş çalışanlarının bu belgeselde katkılarının bulunduğunu, Gazze'de yaşanan süreçle ilgili kapsamlı veriler paylaştığını söyledi.

'İnsanlığın nasıl kan kaybettiğini izliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, belgeselde ne kadar iyi işlense de İsrail'in işlediği savaş suçlarını, insanlığın vicdanında açtığı yaraları anlatmaya esasında günlerin yetmeyeceğini vurgulayarak, "Hatırlar mısınız, geçtiğimiz günlerde Filistinli bir genç elinde tuttuğu kitabı ateşe verdi ve dedi ki 'Uluslararası hukuk diye bir şey yokmuş, hepsi koca bir yalanmış.' Gerçekten bu çok haklı ve bir o kadar da ahlaklı bir isyan. Aydınlanmacıların, pozitivistlerin, modernistlerin, ilerlemecilerin, Batıcıların insanlığın en üst seviyesi olarak takdim ettiği, içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde, tarihin bu evresinde gerçekten hep birlikte insanlığın günden güne ölümünü izliyoruz, nasıl kan kaybettiğini izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının dünyanın gözleri önünde yok edilmeye, soykırıma tabi tutulmaya çalışıldığına dikkati çeken Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Kendilerini medeni dünyanın birer üyesi olarak addeden devletler apaçık şekilde İsrail'e destek veriyorlar ve bu destekle İsrail, Filistinlileri soykırıma tabi tutuyor. Bugün kendisi vesilesiyle bir araya geldiğimiz Kanıt belgeseli de işte ısrarla yok sayılan, görmezden gelinen, üzeri örtülmeye çalışılan bu soykırımı delilleriyle gözler önüne seriyor.

Öyle inanıyorum ki bu belgeselle tüm dünya bugün ve yarın, 14 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 34 bin insanın dünyanın gözleri önünde nasıl katledildiğini görecek. Bu denli büyük bir soykırım karşısında insanlığın nasıl bu kadar kör, bu kadar sağır ve bu denli dilsiz olduğunu fark edecek ve kimlerin bu süreçte doğru yerde, kimlerin hakkın yanında, kimlerin yanlış yerde, batılın yanında olduğunu idrak edecek."

'İsrail için gazeteciler stratejik hedef'

Belgeseldeki kanıtlar için büyük emekler verildiğinin altını çizen Altun, delillerin AA'nın Gazze'de görev yapan foto muhabiri Ali Jadallah gibi birçok kahramanın canlarını hiçe sayan hakikatperver yaklaşımlarıyla elde edildiğini kaydetti.

Altun, İsrail'in tam da bu nedenle hakikati ortaya çıkarmaya çalışan gazetecileri hedef aldığına işaret ederek, "Şu ana kadar 140'ı aşan gazeteci ne yazık ki İsrail tarafından katledildi, şehit edildi. İsrail, gazetecileri stratejik bir hedef olarak gördüğü için onlara kasıtlı bir şekilde saldırıyor. Hedef gözeterek bile isteye onları öldürüyor, katlediyor." diye konuştu.

İsrail'in bayram günü TRT Arabi ekibini hedef aldığını ve tankla saldırdığını, kameraman Sami Muhammed Şehade'nin bacağını kaybettiğini, iki gazetecinin de yaralandığını anımsatan Altun, "Hakikat uğruna ölümü göze alan gazetecilere, hepimiz şükran borçluyuz, minnet borçluyuz. Onlar gerçek kahramanlar." dedi.

"Mazlumların her daim yanında duracağız"

İsrail'in bir taraftan gazetecileri hedef alarak hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığına diğer taraftan dezenformasyonla, yalanla, kurgulanmış içeriklerle hakikatin üstünü örtmeyi hedeflediğine dikkati çeken Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 7 Ekim'den bu yana 200'ü aşkın İsrail kaynaklı dezenformasyonu ifşa ettiğine ve doğrusunu dünyaya duyurduğuna işaret etti.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın bu bağlamda birçok dezenformasyonu ortaya çıkardığını belirten Altun, diğer yandan TRT'nin de bir çok uluslararası yayınıyla dünya kamuoyunu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Altun, "İsrail'in hem Filistinlileri hem de hakikati sorumsuzca katlettiği bir ortamda, Türkiye olarak biz, şunu çok ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki susmayacağız, medyamızla konuşacağız. Hakkı, hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Zira bu bir hakikat nöbetidir. Tarihin, hakikatin gür sesi olacağız. Mazlumların yanında her daim dimdik duracağız." ifadesini kullandı.