Fahrettin Altun ''ilk defa yer aldı'' deyip açıkladı: Desteğimiz devam edecek

Türkiye'den ABD'ye havalanan ikinci tıbbi yardım uçağının ABD'ye ulaştığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve dünyada ihtiyaç içindeki bütün ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadelelerine yardım etmek üzere Somali'deki kardeşlerimize de tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu sevkiyatın içerisinde yurt dışına ilk defa gönderilen yerli solunum cihazları da yer aldı" ifadelerini kullandı.

Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NATO müttefikimizle gösterdiğimiz dayanışmanın bir örneği olarak tıbbi malzemeleri taşıyan ikinci uçak ABD’ye ulaştı. Müttefiklerimizi, dostlarımızı ve dünyada ihtiyaç içindeki bütün ülkeleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu bir siyaset meselesi değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ve ülkemizin insani yaklaşımının göstergesidir.

Ayrıca Kovid-19 salgınıyla mücadelelerine yardım etmek üzere Somali’deki kardeşlerimize de tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu sevkiyatın içerisinde yurt dışına ilk defa gönderilen yerli solunum cihazları da yer aldı.

Şu ana dek 60 ülkeye yaptığımız insani yardım girişimlerimizle ilgili birçok olumlu geri dönüş ve övgü alıyoruz. Hatırlanmalıdır ki Türkiye, bu salgından önce dahi, gayri safi yurt içi hasılasına göre yaptığı insani yardımlar açısından zaten dünyada başı çekmekteydi.

Halkımızın engin cömertliği sayesinde ülkemizde 4 milyon mülteciyi barındırmaya devam ediyoruz. Dünyada bundan daha fazla sayıda mülteci barındıran bir ülke yok. Biz bu insanları kamplarda tutmuyor, kardeşlerimiz olarak aramıza kabul ediyoruz; zira insanlık bunu gerektirir.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bu tarihi zorluk karşısında insanlığımızı göstermemiz gerektiğini bize her gün hatırlatıyor. Kovid-19 krizi boyunca bütün dünya için şu ana dek yaptıklarımız, herkese ‘önce insan’ gözüyle baktığımızın bir kanıtıdır.

Türkiye bu krizden, halkımızın selameti için milli kaynaklarını seferber ederek, hasta ve güçsüz durumdakilere bakarak, dünyada herkese yardım eli uzatarak ve küresel bir çözüm için küresel girişimlerde bulunmuş olarak çıkacaktır.

Milletimizin sabrıyla, cömertliğiyle ve metanetiyle gurur duyuyoruz."