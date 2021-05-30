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Gündem Fahrettin Altun her şeyi özetleyen kareyi paylaştı
Gündem

Fahrettin Altun her şeyi özetleyen kareyi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı Taksim fotoğrafı yapılan icraatları özetliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 22:29:00 -
Fahrettin Altun her şeyi özetleyen kareyi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam.

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Yorumlar

gurbetçi

Eziklerin kıskanıp kudurduğu icraatlar. Tecavüzcüler, samancılar, LGBT'ciler, ezan düşmanları, terörist seviciler, korkaklar böyle şeylerin düşmanıdır. Onlar Mehter marşına da düşmandırlar. NEDEN?
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Turk

Bu ülkenin kurucusu 48 tane fabrika kurdu
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