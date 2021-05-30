Fahrettin Altun her şeyi özetleyen kareyi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam.