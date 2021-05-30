Fahrettin Altun her şeyi özetleyen kareyi paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından paylaştığı Taksim fotoğrafı yapılan icraatları özetliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam.