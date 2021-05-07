  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
İngiltere yerel seçimler için sandık baş
Teröristler yine saldırdı: 2 Filistinli hayatını kaybetti
Beşiktaş'tan tansiyonu yükseltecek Fatih Terim açıklaması
Siyaset Fahrettin Altun açıkladı: Başkan Erdoğan'ı anlatan kitap çıktı
Siyaset

Fahrettin Altun açıkladı: Başkan Erdoğan'ı anlatan kitap çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini topladıkları kitabın çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 15:37:00 -

 YENİ AKİT / ANKARA 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini #AşkınanKoşanYorulmaz kitabında bir araya getirklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Animasyon yalan makinası neye silinmiş ,

Animasyonu neettiniz löynn....çoog başarılı idi hani .
  • Yanıtla

Demek ki neymiş ,

AKP'ye yeni dislike şoku videoyu sildirdi... AKP'nin “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmini sosyal medya hesaplarından silinmiş, bu sabah yayın için aldığım görselde 6,3 B like varken buna karşılık 11 B dislike vardı. İletişim yönetimi açısından büyük başarısızlık.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Mossad normalleşmenin meyvelerini topluyor
Dünya

Mossad normalleşmenin meyvelerini topluyor

İsrail ile normalleşme kararı alan Bahreyn'den yapılan açıklamada Mossad Başkanı Yossi Cohen'in başkent Manama'yı ziyaret ettiğini ve yetkil..
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Yeni uygulama geliyor
Siyaset

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Yeni uygulama geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından, hayata geçirilen TBMM’deki ‘nöbetçi Bakan’ uygulamasının yanında yeni bir adım daha atı..
Ebru Gündeş'in davasında sonuç: Reza Zarrab FBI'ya kaldı
Gündem

Ebru Gündeş'in davasında sonuç: Reza Zarrab FBI'ya kaldı

Ebru Gündeş, ABD’nin Türkiye’ye karşı operasyonda piyon olarak kullandığı ve şu sıralar ABD istihbarat teşkilatını FBI'ın korumasındaki İran..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay