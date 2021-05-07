Fahrettin Altun açıkladı: Başkan Erdoğan'ı anlatan kitap çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini topladıkları kitabın çıktığını söyledi.
YENİ AKİT / ANKARA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini #AşkınanKoşanYorulmaz kitabında bir araya getirklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Her gün her saatini ülkesi için hizmet, eser ve değer üretme gayretiyle geçiren bir Cumhurbaşkanımız var hamdolsun. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik” açıklamasında bulundu.