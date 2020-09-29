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Aktüel "Fahrenheit 451"in Türkiye prömiyeri hem fiziksel hem de çevrim içi yapılacak
Aktüel

"Fahrenheit 451"in Türkiye prömiyeri hem fiziksel hem de çevrim içi yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:56:48 -
"Fahrenheit 451"in Türkiye prömiyeri hem fiziksel hem de çevrim içi yapılacak

İSTANBUL (AA) - Tatbikat Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun sahneye koyduğu "Fahrenheit 451" oyununun Türkiye prömiyeri hem fiziksel hem de çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak 7 Ekim'de Büyükyalı Fişekhane'de Türkiye prömiyerini yapacak olan "Fahrenheit 451" oyunu, distopik edebiyatın baş yapıtlarından kabul ediliyor.

Ray Bradbury'nin aynı isimli romanından uyarlanan, Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği ve oynadığı "Fahrenheit 451" oyununun Türkiye prömiyeri, Biletix'in online platformu Seyretix üzerinden de eş zamanlı olarak izlenebilecek.

Oyunu ekran başında izleyeceklerin de salondakiler gibi tiyatro atmosferi yaşama imkanı bulacağı ilk gösterimde, seyircinin salona gelişi ve oyun öncesi hazırlıkları, Tatbikat Sahnesi'nin YouTube ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Dram türündeki tek perdelik oyunda Beşikçioğlu'nun yanı sıra Fatih Sönmez, Serhat Midyat, Neslihan Aker, Selin Tekman, Ayşegül Çaylı, Hayriye Merve Kaya, Diren Yurtsever, Ozan Gökçe, Gizem Memiç Mert, Aleyna Vargül ve Deniz Bal rol alıyor.

Koreografisini Aslı Güneş Sümer'in yaptığı oyunun ışık tasarımını Yakup Çartık, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını ise Başak Özdoğan üstleniyor.

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