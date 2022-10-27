Fahiş zam! Oyun düşkünlerine kötü haber

Oyun dünyasında 15 yıllık bir geçmişe sahip olan Steam, günümüzde dijital oyun platformları arasında bir hayli popüler durumda. Türkiye'de de her geçen gün popüleritesini artıran dijital oyun platformu, günümüzde fiziksel oyun kutularından daha uygun fiyatlı oyun sahibi olunmasına olanak tanıyordu. Bu noktada dolar kurunun düşük olması ve birçok indirimin söz konusu olduğu Steam uygulaması kullanıcılar için bulunmaz bir velinimet olarak görülüyordu.

Dolar 11 yıl önce 2.10 Lira civarındayken Steam 1.80 liralık kurda ısrarcı olarak oyunların ve oyunculuğun yayılmasını sağlayan öncü platformlardan birisi olmuştu.

Fakat şimdi işler tersine döndü!

2014 yılına kadar dolar üzerinden alışveriş yapılan platform, 22 Ekim 2014‘te ilk kez Türk Lirası’na geçmişti. Üstelik birçok yayıncı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru 1.8 TL’ye sabitlendiğinden, bu sayede kullanıcılar oyunları uygun fiyatlara satın alma imkanı bulabiliyorlardı.

Steam yenilediği fiyatlandırma paneli hakkında bir video da yayınladı

Steam’de önerilen dolar kurunun 11'e yükseltilmesi Türkiye pazarına hitap eden oyunları nasıl etkileyeceği henüz belli değil. Bu hamlenin birçok oyun için zam habercisi olduğu düşünülmekte.

Dolar kuru günümüzde 18 Lira'yı aşmışken, Steam'ın kuru 11 liraya çekmiş olması bazı kullanıcılar tarafından iyi haber olarak nitelendirildi.