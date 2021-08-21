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Ekonomi Fahiş fiyatlar çileden çıkardı: Vatandaşlardan elektrik faturasına sert tepki!
Ekonomi

Fahiş fiyatlar çileden çıkardı: Vatandaşlardan elektrik faturasına sert tepki!

Art arda yapılan zamlardan dolayı Ağustos ayında gelen elektrik faturalarının yüksek olması vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 22:15:00 - 2021-08-21 22:15:54
Fahiş fiyatlar çileden çıkardı: Vatandaşlardan elektrik faturasına sert tepki!

 yeniakit.com.tr 

Elektrik faturalarının fahiş bir şekilde yükseldiğini belirten vatandaşlar, faturalara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkilerini dile getiren vatandaşlar, faturalarını da paylaşarak fiyatların fahiş bir şekilde yükseltildiğini gözler önüne serdi.

İşte bazı vatandaşların o tepkisi:

 

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