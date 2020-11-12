‘Fahiş fiyat’a 7 milyon TL ceza

Ertuğrul Şahan Ankara Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşlardan gelen şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, İç Ticaret genel müdürlükleri ile ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler yapıldı.

500 bin liraya varan ceza

Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınan firmalardan savunmaları talep edilirken, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezaları uygulandı.

Her alanda denetim

Haksız fiyat artışlarına yönelik ticaret il müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde toplamda yaklaşık 1500 firma denetlendi ve söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren ticaret il müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, e-Devlet ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden toplam 1625 başvuru kurula intikal etti.

208 firmaya 6.9 milyon lira ceza

Fahiş fiyat artışına ilişkin şikayet listesinin başında, sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı. Gerek gelen şikayetler gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca resen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar 1861 dosya karara bağlandı. Bu kapsamda kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Öte yandan, 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor.

Vatandaş Alo 174 Gıda Hattı’na ihbar yağdırdı

Gıda denetimi amacıyla oluşturulan Alo 174 Gıda Hattı’na bugüne kadar 2,4 milyon ihbar ve şikayet ulaştı. Bu başvurular sonucu, 54 binden fazla cezai işlem gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda alanında Avrupa Birliği (AB) ile uyumlaştırılmış etkin bir kontrol ve denetim mekanizması oluşturdu. Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrollere, her yıl sayısı artan uzman teknik personelle aralıksız devam ediliyor. Bu kapsamda, risk esaslı olarak Türkiye genelinde yürütülen kontrollerde 2019 yılında 1 milyon 215 bin 996 gıda denetimi yapıldı. Bu yıl ise ekim ayı itibarıyla 1 milyon 17 bin 663 gıda denetimi gerçekleştirilirken, bu faaliyetler devam ediyor. Yıl sonuna kadar denetim sayısının 1 milyon 300 bine ulaşması bekleniyor.