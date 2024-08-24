  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

“Bakınız sayın lağım fareleri...” Savcı Sayan Ak Parti’den ayrılacak mı?

İsrail vahşeti tüm hızıyla sürerken dünya eşcinsellere kilitlendi

İçimizdeki duyarsızlara kapak olsun! Helal olsun sana El Ghazi... Yüreğine sağlık kardeşim!

Hilal Kaplan'dan kan donduran uyarı! Resmen şok olacaksınız

İngilizlerin iddiası: Ukrayna'nın yarısı düşebilir! Ruslar Su-57 savaş uçağı üretimini arttıracak

Cem Küçük topu tam 90'a taktı! Hadi çıkarın bu golü çıkarabilirseniz bakalım

Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası

Türkiye'nin gizli savaşı! MHP duruma sert tepki gösterdi

Helal olsun Diyarbakırlı... Milyoner'e damga vuran genç bakın ne kadar kazandı!

"CHP ne iş yapar" diye soran İzmirli yok mu? Belediye yatsın bakanlık yapsın
Ekonomi Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok!
Ekonomi

Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-08-24 16:29:00 -
Fahiş fiyat ve vergi kaçırana geçit yok!

Hükümet fahiş fiyat ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede hız kesmiyor. Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyata karşı denetimi sıklaştırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise vergi kaçıranlara göz açtırmıyor.

Hükümet fahiş fiyat ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede hız kesmiyor. Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyata karşı denetimi sıklaştırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise vergi kaçıranlara göz açtırmıyor.

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde başlattığı denetimlerle kasaplar ve içerisinde kasap reyonu bulunan başta zincir marketler olmak üzere tüm yerel marketlerde fiyat araştırması yaptı. Bakanlık denetçileri son dönemde fiyatları gerileyen kırmızı ette bunu etiketine yansıtmayan kasaplara ceza yazdı. Denetimlerin bir hafta boyunca süreceği öğrenildi.

HAKSIZ FİYAT UYGULAMASI

Yapılan denetimlerde kırmızı et fiyatlarına referans olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde kırmızı ete uygulanan fiyatlar baz alındı. Bakanlık denetçileri özellikle ESK'nın fiyatlarında sübvansiyon uygulandığını da göz önünde bulundurarak, kilogramı 600 lira ve üstü bandında satılan kuşbaşı ve kıyma fiyatlarını haksız fiyat olarak değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyalleri için öğrenci velilerinden kanuna aykırı şekilde "fahiş fiyat" talep eden bazı özel okullara inceleme başlattı. Bakanlık, son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler ile Bakanlığa ulaşan şikayetleri yakın takibe aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında, sigara ve makaron üreticisi 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde dün eş zamanlı fiili sayım yaptı. Sayım işlemi gün boyunca devam etti. Sayımlarda, özellikle teminat vermediği halde faaliyetine devam eden firma olup olmadığı, üretim tesislerinde bandrol mevzuatına aykırı ürün bulunup bulunmadığı, stok kayıtları ile fiili durum arasında fark olup olmadığı kontrol edildi. Sayım sonuçlarına göre vergi incelemesi süreci başlatılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23