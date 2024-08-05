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Ekonomi Fahiş artışların önüne geçecek! Ev araba satışına yeni düzenleme geldi
Ekonomi

Fahiş artışların önüne geçecek! Ev araba satışına yeni düzenleme geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-05 12:02:00 -
Fahiş artışların önüne geçecek! Ev araba satışına yeni düzenleme geldi

Hükümet, konut ve otomobil piyasasındaki fahiş artışları önlemek amacıyla 15 Eylül'de önemli bir adım atıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konut satışı öncesinde e-Devlet üzerinden emlakçı yetkilendirilmesini zorunlu hale getireceklerini duyurdu. Ayrıca, otomobil sektöründe de benzer bir uygulamanın yapılması planlanıyor.

Emlak ve otomotiv piyasasına yeni düzenleme geliyor. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenleme ile ilan sitelerindeki hiçbir konut satış ilanı tüketiciyi aldatmaya yönelik olamayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi e-Devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek, yetkilendirilmiş emlakçılar bu satışlara aracılık edecekler” dedi.

Yeni düzenlemeye göre, emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı siteye girebilecek. Kişiler kendi konutu ya da birinci derece akrabalara ait konutlar dışındaki evler için emlakçı yetkilendiremeyecek.

15 Eylül’de yürürlüğe girecek uygulama ilk etapta hibrit uygulanacak. Yılbaşından sonra ise tamamı doğrulanmış ilan olarak çıkmak zorunda kalacak. Böylece sahte ilanların önüne geçilerek internet üzerinden konut dolandırıcılığı ve fiyat manipülasyonuna izin verilmeyecek.


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Ticaret Bakanı Bolat, “Bu kiraların da düşmesine sebebiyet verecek. Çünkü kirada olmayan daireler, sanki kiralıkmış gibi sahte ilanlarla fiyatları şişiriliyor ve internet sitelerinde spekülasyon yapılıyordu. Biz bunun önüne geçerek gerçek ilanlarla piyasanın doğrulanmasını sağlayacağız” dedi.

Otomotiv sektöründe de benzer düzenleme eylül ayı sonunda devreye girecek.

Böylece fiyatların son 2-3 ayda dengeye geldiğini söyleyen Bakan Bolat, şöyle devam etti:

“Fahiş artışların yaşanmadığı bir 2-3 ay yaşıyoruz. Ve dezenflasyon süreci Haziran'dan itibaren ekonomide ve piyasalarda etkisini gösteriyor. Dolayısıyla dış ticarette bu tedbirleri etkili bir şekilde uyguluyoruz. Haklı, adil ticarete evet, zorunlu, yasal, haklı ithalata evet, ama bunun dışındaki yanlış uygulamalara da biz ‘dur’ diyoruz. Ve birçok sektörde yerli, milli üretimin arttığını, istihdamın arttığını görüyoruz. Zaten toplam istihdam rakamındaki artış bunu gösteriyor. İstihdam rakamlarımız neredeyse 33 milyona ulaştı. İşsizlik oranımız yüzde 8,4’e geriledi.”

Enflasyonu düşürme politikalarının somut sonuçlarının görülmeye başlandığını söyleyen Bakan Bolat, “Gerek kredi imkanlarının sıkılaşması, daralması ve özellikle de iç pazarda vatandaşımızın yüksek fiyatlara yönelik de bir tepki ortaya koyması karşısında tüketim kısmen azalmaya başladı. Dolayısıyla fiyat artırma eğilimi törpülenmiş oluyor” dedi.

Enflasyon düştükçe ihracata yönelişin de artacağını dile getiren Bakan, “İç pazardaki talep azalması satıcılarımızı, üreticilerimizi dış pazarlarda yeni ihracat fırsatları, imkanları kovalamaya sevk edecek. Bu etkileri önümüzdeki aylarda göreceğiz” yorumunu yaptı.

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