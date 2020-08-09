  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Faciaya ramak kala! İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

İstanbul Eyüpsultan'da üst geçidin çöktüğü ve TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikametinin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olayda can kaybı meydana gelmezken çökmenin neden kaynaklandığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 08:20:00 - 2020-08-09 08:53:43
Faciaya ramak kala! İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü

İstanbul Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesi sonucu TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti trafiğe kapatıldı.

Çökmeye neyin sebep olduğuna dair henüz net bir bilgi verilmezken enkazın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdul hamit

Bi akpartili olarak akpartililer nesöyleycek çokmerakediyoum
  • Yanıtla
Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor
Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.
Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
Gündem

Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar "Canımız kanımız sa..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı