Faciaya ramak kala! İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da üst geçidin çöktüğü ve TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikametinin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olayda can kaybı meydana gelmezken çökmenin neden kaynaklandığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.
İstanbul Eyüpsultan'da üst geçidin çökmesi sonucu TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti trafiğe kapatıldı.
Çökmeye neyin sebep olduğuna dair henüz net bir bilgi verilmezken enkazın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.