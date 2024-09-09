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Dünya Facianın eşiğinden dönüldü! Konser alanına yıldırım düştü
Dünya

Facianın eşiğinden dönüldü! Konser alanına yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
2024-09-09 14:44:00 -
Facianın eşiğinden dönüldü! Konser alanına yıldırım düştü

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Japonya'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına yıldırım düştü. Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.

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