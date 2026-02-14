Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu

Karaman’da etkili olan fırtına tehlikeli dolu bir olaya neden oldu. Olay, Urgan Mahallesi 1934. Sokak’ta bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle apartmanın çatısının yaklaşık dörtte birlik kısmı yerinden koparak büyük bir gürültüyle bahçeye savruldu. Bu sırada apartman yöneticisi 56 yaşındaki Yakup Özdil, saniyelerle çatının altında kalmaktan kurtuldu. Fırtına nedeniyle apartman bahçesinde park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özdil’in yukarıya baktığı sırada çatının bir anda savrularak bahçeye düştüğü anlar görülüyor.

"Allah’a şükür can kaybı yok"

Çatının altında kalmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Yakup Özdil, bir önceki rüzgarda bahçe kapısının savrulduğunu belirterek, "Kapı zarar görmesin diye açmaya gitmiştim. Bu tarafa gelirken yukarıdan kiremit düşer mi diye yukarı bakıyordum. Bir anda çatının şemsiye gibi üzerime doğru geldiğini gördüm. O an refleksle fırlayıp kaçtım. Saniyelerle kurtuldum. Allah’a şükür can kaybı yok. Bir iki araçta hasar var ama kimseye bir şey olmadı" dedi.