Facianın eşiğinden dönüldü! Ayyaş dostlarından CHP’li belediyeye saldırı

Tuhaf hareketler sergilediği için kendisini uyaran güvelik görevlisine sinirlenen bir kişi, pompalı tüfekle Mamak Belediye binasına saldırdı.

Olay, gece saatlerinde Mamak Belediye binası önünde meydana geldi. İddialara göre, alkol etkisindeki Halil Turgay Ç. (44), yaptığı garip hareketler sebebiyle güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Güvenlik görevlisine sinirlenen Halil Turgay Ç., ayrıldığı belediye binası önüne bir süre sonra pompalı tüfekle tekrar geldi. Binaya rastgele ateş eden şahıs daha sonra kaçarak bölgeden ayrıldı.

Saldırı sonucu şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken camları kırılan belediye binasında maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırgan şahsı suç aleti ile birlikte bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Halil Turgay Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.