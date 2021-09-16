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Yerel Facianın eşiğinden döndüldü
Yerel

Facianın eşiğinden döndüldü

Dicle-İstanbul seferi yapan ve 35 yolcusu bulunan otobüs uçurum kenarına asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 16:02:00 -
Facianın eşiğinden döndüldü

Çiftçilerin merakla beklediği alım fiyatını açıkladıEdinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinden İstanbul’a hareket eden 34 ASL 68 plakalı 35 yolcusu bulunan otobüsün şoförü Soner Keleş, Cide-Kastamonu karayolu Yenice köyü mevkiinde iddialara göre yolun dar olmasından kaynaklı karşı yönden gelen TIR ile çarpışmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada mıcıra kapılan yolcu otobüsü, yaklaşık 50 metrelik uçurumun kenarında yan yatarak asılı kaldı. Yolcu otobüsünün yuvarlanmaması için otobüste bulunan yolcular, cam kenarında durarak tahliye edilmelerini bekledi.

İhbar üzerine bir süre sonra olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanmaması için iplerle ağaçlara ve kepçelere bağlanan yolcu otobüsünde bulunan yolcular, ekiplerin koordineli çalışması sonrasında otobüsten tahliye edildi. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından otobüs, şarampolde çıkartıldı.

Yolcular, otobüsle seyir halinde iken büyük bir kamyonun karşılarına çıktığını belirterek, “Bizim şoförümüz bizi kurtardı. Tam TIR ile çarpışıp uçuruma yuvarlanacakken otobüsü durdurdu. Şoför dikkatli olmasaydı bizler kurtulamazdık” dedi.

TIR'ın hızlı bir şekilde geldiğini ve arka dorsesinin de yolu kapladığını anlatan yolcular, otobüsün TIR'a çarpmamak için manevra yapmasıyla şarampole kaydığını söyledi.

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