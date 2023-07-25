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Gündem Faciadan kıl payı dönüldü! Depremde evin duvarının yıkıldığı anlar böyle kaydedildi
Gündem

Faciadan kıl payı dönüldü! Depremde evin duvarının yıkıldığı anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-07-25 17:11:00 - 2023-07-25 17:37:53
Faciadan kıl payı dönüldü! Depremde evin duvarının yıkıldığı anlar böyle kaydedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde, mezarlık yolunda bir evin duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kozan'da bu sabah saat 08.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde Fehmi Özay Türkay Caddesi'nde bir evin duvarının yıkılması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Duvar depremin şiddetiyle birlikte yerle bir olurken, deprem sonrası trafikte yaşanan panik ve bir vatandaşın yola düşen duvar parçalarını kaldırması anbean görüntülendi. Daha sonra belediye ekipleri enkazı kaldırma çalışması başlattı.


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