  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Faciadan dönüldü: Yaşlı kadının kazma vurduğu yerden misket bombası çıktı!
Gündem

Faciadan dönüldü: Yaşlı kadının kazma vurduğu yerden misket bombası çıktı!

Bilecik Pazaryeri'nde, bir vatandaşın tarlası için su çukuru açarken bulduğu Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 22:34:00 -
Faciadan dönüldü: Yaşlı kadının kazma vurduğu yerden misket bombası çıktı!

Olay, Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde meydana geldi. Eşref Biçer isimi vatandaşın eşi Saliha Biçer, su biriksin, bitkiler sulansın diye tarlasında çukur açarken bombaya benzer bir cisim, ardından fişek ve mermeriler buldu. Yaşlı kadın, eşinin gelmesi ile bulunan cismin bomba olduğunu anladı. Durumu hemen jandarmaya haber eden Eşref Biçer, eşini de o alandan alarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen ekipler, cismin Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası olduğunu gördü. Durum hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen misket bombasını fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

Yaşlı kadın, "Kazarken demir bir şey çıktı. Sonra onu alıp kenara koydum, ardından mermiler de çıkınca hemen eşime bağırdım. O da demir şeyin bomba olduğunu söyledi. Ben bomba bilmem. Durumu hemen jandarmaya haber verdik, sonra geldiler ve patlattılar" dedi.

Öte yandan, jandarma imha ekipleri gelinceye kadar tarla civarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
İran'dan Türkiye teklifi
Dünya

İran'dan Türkiye teklifi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İran, Rusya ve Türkiye'n..
NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

NATO’dan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay