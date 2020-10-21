Faciadan dönüldü: Yaşlı kadının kazma vurduğu yerden misket bombası çıktı!

Olay, Bilecik ilinin Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü’nde meydana geldi. Eşref Biçer isimi vatandaşın eşi Saliha Biçer, su biriksin, bitkiler sulansın diye tarlasında çukur açarken bombaya benzer bir cisim, ardından fişek ve mermeriler buldu. Yaşlı kadın, eşinin gelmesi ile bulunan cismin bomba olduğunu anladı. Durumu hemen jandarmaya haber eden Eşref Biçer, eşini de o alandan alarak uzaklaştı.

Olay yerine gelen ekipler, cismin Kurtuluş Savaşından kalma misket bombası olduğunu gördü. Durum hemen Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen misket bombasını fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

Yaşlı kadın, "Kazarken demir bir şey çıktı. Sonra onu alıp kenara koydum, ardından mermiler de çıkınca hemen eşime bağırdım. O da demir şeyin bomba olduğunu söyledi. Ben bomba bilmem. Durumu hemen jandarmaya haber verdik, sonra geldiler ve patlattılar" dedi.

Öte yandan, jandarma imha ekipleri gelinceye kadar tarla civarında geniş güvenlik önlemi aldı.