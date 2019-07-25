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Faciadan dönüldü! Bahçelievler'de yol çöktü

İstanbul'un Yenibosna ilçesinde devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
Faciadan dönüldü! Bahçelievler'de yol çöktü

Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi.

Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
  1. Yenibosna
  2. Nevzat Pisak Caddesi
  3. İstanbul
  4. cadde çöktü

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