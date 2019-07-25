Faciadan dönüldü! Bahçelievler'de yol çöktü İstanbul'un Yenibosna ilçesinde devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay Bahçelievler Yenibosna Nevzat Pisak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro şantiyesinin çalışması sırasında İSKİ’nin borusu patladı. Borunun patlamasıyla yolda büyük bir çökme meydana geldi. Çöken caddede ağaçlar da çukura düştü. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Çökmenin meydana geldiği yolda inceleme devam ediyor.

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