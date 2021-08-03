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Teknoloji Facebook'un satın alma girişimine AB soruşturması
Teknoloji

Facebook'un satın alma girişimine AB soruşturması

Avrupa Birliği (AB), dijital platform Facebook'un müşteri ilişkileri yönetimi şirketi Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin rekabet soruşturması açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 05:58:00 -
Facebook'un satın alma girişimine AB soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı piyasasında rekabeti azaltacağı ve Facebook'un reklam piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceği endişesine neden olduğu kaydedildi.

Facebook, daha önce Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

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