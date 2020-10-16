Facebook'un aktif kullanıcı sayısı açıklandı

2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla dev sosyal medya platformu Facebook'un dünya üzerinde aktif kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu.

İstatistiklere göre en fazla Facebook kullanıcısına sahip ülke Hindistan oldu. Hindistan'ı ABD, Endonezya, Brezilya, Meksika, Filipinler, Vietnam, Tayland, Mısır ve Bangladeş takip etti. Türkiye ise listenin 12'nci sırasında yerini aldı.

Öte yandan, 2020 yılında sosyal medya ile ilgili 158 bin 713 haber çıkışı olduğu belirtildi. 2020 yılında Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı 20 bin 914 olarak kaydedildi.