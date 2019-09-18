0553 313 94 23

Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez paylaşım engeli konuldu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı "Chatbot" aracılığıyla paylaşım yapmasını, seçim günü kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle engelledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez paylaşım engeli konuldu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hesabına seçim günü kurallarını ihlal ettiği için kısıtlama getirdi.

Facebook’tan yapılan açıklamada, söz konusu hesabın seçim günü anket yayınlayarak "yerel yasaları ihlal ettiği" için, gün içinde sandıklar kapanana kadar hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı "Chatbot" aracılığıyla paylaşım yapmasının yasaklandığı belirtildi.

Netanyahu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda, söz konusu uygulamayla seçmenlerle irtibata geçtiğini savunarak, ülkenin seçim komisyonu tarafından "orantısız" ve "haksız" yere partisi Likud'un hedef alındığını iddia etti.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabı, geçen hafta da İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından engellenmişti.

Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." şeklinde İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifadelerde bulunmuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:38
  1. Facebook
  2. Binyamin Netanyahu
  3. İsrail Seçimleri
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!
    1. FETÖ ve PKK’dan aynı taktik!
    2. Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize..
    3. Topuk çatlakları nasıl giderilir?..
    4. Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i..
    5. Başkanlık Başdanışmanı Prof. Dr...
    6. Facebook'tan Netanyahu'ya ikinci kez..
    7. Teröre avukatlık yapanlar sus-pus
    8. Trump'tan 'Ruhani ile görüşmeyi tercih..
    9. Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale..
    10. CHP’li Atıcı’dan Kandil sözcülüğüne..
    11. Vitamin testi aç karnına mı yapılır?..
    12. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    13. İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!
    14. İBB’deki hizmetlere AK Parti damgası
    15. Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması..
    16. Beşiktaş kararından vaz mı geçti?
    17. Arap ülkesi harekete geçti! Orduya..
    18. Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz..
    19. Ankara’daki dev zirvede karar alındı!..
    20. Şarlatan Adnan evden neden kaçtığını..
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler

    Günün Karikatürü

    18 Eylul 2019
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...