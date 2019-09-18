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Facebook’tan Netanyahu’ya darbe! ‘Hepimizi yok etmek istiyorlar’

Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim günü kurallarını ihlal ettiği için Facebook’tan engel aldı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:52
Facebook’tan Netanyahu’ya darbe! ‘Hepimizi yok etmek istiyorlar’

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hesabına seçim günü kurallarını ihlal ettiği için kısıtlama getirdi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, söz konusu hesabın seçim günü anket yayınlayarak "yerel yasaları ihlal ettiği" için, gün içinde sandıklar kapanana kadar hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı "Chatbot" aracılığıyla paylaşım yapmasının yasaklandığı belirtildi.

Netanyahu ise sosyal medyadan paylaştığı videoda, söz konusu uygulamayla seçmenlerle irtibata geçtiğini savunarak, ülkenin seçim komisyonu tarafından "orantısız" ve "haksız" yere partisi Likud'un hedef alındığını iddia etti.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabı, geçen hafta da İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından engellenmişti.

Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar" şeklinde İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifadelerde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:52
  1. Facebook
  2. Terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  3. Chatbot
  4. anket
  5. Binyamin Netanyahu
  6. Filistinliler
  7. İsrail

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