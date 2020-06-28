Facebook'tan bir hamle daha

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçen dev sosyal medya platformu Facebook, bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesini sağlayacak yeni bir özellik yayınladığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yayınlanan yeni özelllikle birlikte kullanıcıların daha doğru ve daha güncel bilgilere ulaşabilmelerinin sağlanacağı; 90 günden daha öncesine ait haberleri paylaşmak isteyen kullanıcıların ise gönderinin ne kadar eski olduğu ve paylaşmayı isteyip istemediklerini soran bir uyarı bildirimle karşılaşacakları belirtildi.

Ayrıca şirket yetkilileri, ilerleyen dönemlerde kullanıcıların koronavirüsle ilgili en doğru haberlere ulaşabilecekleri yeni bir bildirim ekranının daha yayınlayacağını ve bu bildirim ekranının kullanıcıları doğrudan COVID-19 Bilgi Merkezi'ne yönlendireceğini kaydetti.