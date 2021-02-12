Facebook'ta arkadaş olmadığım kişiler Facebook'umu nasıl görüyor? Facebook'ta tüm bilgilerimi nasıl görürüm?

Facebook kullanmayan neredeyse yok gibi. İnsanlar sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor. Türkiye’de milyonlarca kişi Facebook’u aktif olarak kullanmakta. Kendi aktivitelerininin yanında arkadaşlarının, tanıdıklarının neler yaptığını sosyal medya sayesinde hızlı bir şekilde takip edebilmekte. Facebook geliştirdiği özellikleri sayesinde kullanıcılar kendi keyiflerine göre ayarlama yapabilmekte. Facebook’ta başkasının gözünden gör aracını kullanarak profilimizi düzenledikten sonra profilimizin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Peki Facebook profilime başkasın gözünden nasıl bakarım?

Facebook'taki bilgilerimi nasıl görürüm?