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Teknoloji Facebook'ta arkadaş olmadığım kişiler Facebook'umu nasıl görüyor? Facebook'ta tüm bilgilerimi nasıl görürüm?
Teknoloji

Facebook'ta arkadaş olmadığım kişiler Facebook'umu nasıl görüyor? Facebook'ta tüm bilgilerimi nasıl görürüm?

Facebook’ta arkadaşım olmayan profilimi görmesin mi istiyorsunuz? Facebook’ta başkasının gözünden kendi profilini görmek mi istiyorsun? O halde haberimiz tam site göre. Peki Facebook’ta arkadaş olmadığım kişilere Facebook’umu nasıl göründüğünü nasıl görebilirim? Facebook’ta başkasının gözünden görme ayarları nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 09:26:00 - 2021-02-12 09:40:54
Facebook'ta arkadaş olmadığım kişiler Facebook'umu nasıl görüyor? Facebook'ta tüm bilgilerimi nasıl görürüm?

Facebook kullanmayan neredeyse yok gibi. İnsanlar sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor. Türkiye’de milyonlarca kişi Facebook’u aktif olarak kullanmakta. Kendi aktivitelerininin yanında arkadaşlarının, tanıdıklarının neler yaptığını sosyal medya sayesinde hızlı bir şekilde takip edebilmekte. Facebook geliştirdiği özellikleri sayesinde kullanıcılar kendi keyiflerine göre ayarlama yapabilmekte. Facebook’ta başkasının gözünden gör aracını kullanarak profilimizi düzenledikten sonra profilimizin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Peki Facebook profilime başkasın gözünden nasıl bakarım?

Facebook'taki bilgilerimi nasıl görürüm?

 

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