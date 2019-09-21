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Facebook yeni hesap açmak nasıl olur?

Sıkça kullanılan bir uygulama olan Facebook'a giriş yapmak isteyenler için bir haber derledik. Peki ama Facebook yeni hesap açmak nasıl olur? Yeni Facebook hesabı nasıl açılır? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 17:11
Facebook yeni hesap açmak nasıl olur?

Sıkça kullanılan bir uygulama olan Facebook'a giriş yapmak isteyenler için bir haber derledik. Peki ama Facebook yeni hesap açmak nasıl olur? Yeni Facebook hesabı nasıl açılır? İşte detaylar...

İlk çıktığı yıllarda oluşturduğu izlenimle, oldukça popüler olan facebook, en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında hala yerini korumakta. 

Yıllardır bu kadar popüler olmasının sırrını yenilik ve eğlenceye borçlu olan facebook, her ay yeni kişiler sayesinde ailesini genişletir oldu. Aynı zamanda Instagram'ın da yöneticisi olan Mark Zuckerberg, uygulamalara her daim yeni bir soluk getirme çabasında. Bu nedenle sıklıkla vakit geçirilen bu iki uygulamayı açmak, kaydolmak isteyen sayısı bir hayli fazla...

Facebook nasıl açılır?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak ana sayfaya ulaşın. Ardından bilgilerinizi girerek kaydol tuşuna basın. Arkadaşlarınızı ekleyerek sosyal medyayı aktif şekilde kullanabilirsiniz.

FACEBOOK AÇMAK İÇİN TIKLAYIN...

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 17:11
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