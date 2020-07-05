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Teknoloji

Facebook ve İnstagram'a 'maske uyarısı' özelliği geliyor!

Dev sosyal medya platformu Facebook, koronavirüs vaka sayılarının tüm dünyada artışa geçmesiyle birlikte ana sayfaya maske takmanın gerekliliğini hatırlatan bir uyarı mesajı ekleyeceğini duyurdu. Söz konusu yeni özelliğin İnstagram'da da yayınlanacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 03:20:00 -
Facebook ve İnstagram'a 'maske uyarısı' özelliği geliyor!

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla harekete geçen Facebook, yayınlanacak yeni özelliği duyurdu. Dev sosyal medya platformu, vaka sayılarının tüm dünyada artış göstermesiyle birlikte hem Facebook ve İnstagram ana sayfalarına maske takmanın gerekliliğini hatırlatan bir uyarı mesajı ekleyeceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Facebook'ta yer alacak uyarıda COVID-19 Bilgi Merkezi'ne, Instagram'da yer alacak uyarıda ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne bağlantılar olacağı belirtildi.

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