Facebook ve Instagram çok sık kullanılan iki uygulama olmasının yanı sıra, paylaşımları birbirleri arasında aktararak çok hızlı bir çözüm sunuyor. Peki paylaşım yapmak için iki sosyal medya hesabını birlikte kullanmak isteyen kişiler ne yapmalı? Instagram ve Facebook nasıl senkronize edilir? Facebook ve Instagram nasıl bağlanır? İşte detaylar...

Instagram satın alındıktan sonra, birçok Facebook kullanıcısı Instagram kullanmaya başladı. Instagram'ın kolaylığı ve pratik oluşu, kullanıcısının artmasına sebep oldu. Facebook hesabını kapatmak istemeyen, fakat iki hesapta da aynı paylaşımları yapmak isteyen kişilere Mark Zuckerberg bir kolaylık sağladı.

Öncelikle her iki uygulamayı telefonunuza indirdiğinizden ve güncellemelerini yaptığınızdan emin olun. Ardından Instagram profilinize gidin, Hesap> Bağlı Hesaplar> Facebook’u seçin> Facebook hesabının bilgileri şeklinde giriş yapabilirsiniz.

Bu işlemin ardından, gönderinizi Instagram üzerinden paylaştıktan sonra Facebook üzerinden paylaşmak için yeni bir seçenek çıktığını göreceksiniz.