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Teknoloji Facebook o özelliği Türkiye'de yayınladı
Teknoloji

Facebook o özelliği Türkiye'de yayınladı

Sosyal medya devi Facebook, videolara reklam ekleme özelliğini Türkiye'de yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:48:00 -
Facebook o özelliği Türkiye'de yayınladı

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook, video içerik üreticilerinin yayınladıkları videolara reklam ekleyebilmelerini sağlayacak özelliği Türkiye'de kullanıma sundu.

Yeni özellik ile video içerik üreticileri, videoların başına, ortasına veya sonuna reklam ekleyerek gelir elde edebilecek.

Söz konusu özelliğe erişimi bulunan video içerik üreticileri, reklamları Facebook İçerik Stüdyosu üzerinden yönetebilecek.

Reklamlar tüm videolara eklenebilecek. Ancak içerik üreticilerinin özelliği kullanabilmeleri için gerekli koşulları sağlamaları gerekiyor.

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