  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook, Müslüman karşıtı içerikleri kasten görmezden gelmiş
Teknoloji

Facebook, Müslüman karşıtı içerikleri kasten görmezden gelmiş

Dünyada yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un, Hindistan'daki İslamofobik paylaşımlara kasten müdahalede bulunmadığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 07:10:00 -
Facebook, Müslüman karşıtı içerikleri kasten görmezden gelmiş

 MÜNÜBE YILMAZ 

Dünyada yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un, Müslüman karşıtı paylaşımların Hindistan'daki platformlarında yer almasını önlemek için çok az tedbir aldığı belirtildi.

Eski bir Facebook çalışanı olan Frances Haugen, Hindistan’da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ideolojik kaynağı olarak görülen Hint milliyetçi örgütü Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) ile bağlantılı Facebook hesapları tarafından "korku tacirliği" ve "insanlıktan çıkarıcı" içeriğin teşvik edildiğini ifade etti.

Haugen, Facebook'un bu içeriklerin Hindistan'daki platformunda yer aldığının farkında olduğunu, fakat "siyasi kaygılar”la engellemediğini söyledi.

Hindistan'da müdahale edilmeyen İslamofobik paylaşımlar arasında Müslümanları domuz ve köpeğe benzeten içeriklerin de bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay