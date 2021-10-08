Facebook, Müslüman karşıtı içerikleri kasten görmezden gelmiş

MÜNÜBE YILMAZ

Dünyada yaklaşık 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un, Müslüman karşıtı paylaşımların Hindistan'daki platformlarında yer almasını önlemek için çok az tedbir aldığı belirtildi.

Eski bir Facebook çalışanı olan Frances Haugen, Hindistan’da iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ideolojik kaynağı olarak görülen Hint milliyetçi örgütü Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) ile bağlantılı Facebook hesapları tarafından "korku tacirliği" ve "insanlıktan çıkarıcı" içeriğin teşvik edildiğini ifade etti.

Haugen, Facebook'un bu içeriklerin Hindistan'daki platformunda yer aldığının farkında olduğunu, fakat "siyasi kaygılar”la engellemediğini söyledi.

Hindistan'da müdahale edilmeyen İslamofobik paylaşımlar arasında Müslümanları domuz ve köpeğe benzeten içeriklerin de bulunduğu öğrenildi.