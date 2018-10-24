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Facebook Messenger'e gelen yenileme kullanıcılarını sevindirdi

Geçtiğimiz aylarda ilan edilen güncelleme sonunda kullanıcıların beğenisine sunuldu.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:55
Facebook Messenger'e gelen yenileme kullanıcılarını sevindirdi

Kullanıcıların Messenger Lite’ı tercih etmesi, Zuckerberg'i harekete geçirmişti. Facebook’un daha basit ve hızlı bir mesajlaşma deneyimi sunmak istediğini belirten Zuckerberg, bu nedenle Messenger uygulamasını tamamen yeniden tasarladıklarını açıklamıştı. Milyonların beklediği güncellemeyi Facebook, bugün duyurdu.

SEKMELERİN SAYISI DÜŞECEK
Messenger 4, önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulacak.Daha kolay kullanımı ile ön plana çıkan yenilenen Messenger, şu anda var olan dokuz sekmesini üç sekmeye indirecek. Yeni sürüm ile birlikte Facebook, tüm konuşmaları Sohbetler sekmesinin en önemli yerinde konumlandırıyor.

Kullanımı kolay ve sade olacak
Messenger 4‘ün en üstünde Kamera gibi görsel iletişim özellikleri yer alacak. Böylece her gün resim ve video paylaşan kullanıcıların işi kolaylaşacak. Ayrıca, kullanıcılar Messenger 4’ün Kişiler sekmesine tıkladıklarında arkadaşlarını bulabilecek, insanların hikayelerini izleyebilecek ve çevrimiçi olan herkesi görebilecek.

Keşfet sekmesi çok işe yarayacak
Yenilen Messenger‘ın Keşfet sekmesiyle ise son tekliflerden haberdar olmak adına işletmelere bağlanabilecek, Instant Games’de oyun oynayabilecek, bir sonraki seyahatlerini ayarlayabilecek, haberleri takip edebilecek ve bunun gibi birçok şeyi yapabilecekler.

Birden fazla renk seçeneği
Messenger 4'ün bir diğer yeniliği ise arkadaşlarınızla olan konuşmalardaki sohbet balonlarını kişiselleştirebilmeniz için birden fazla renk kullanabilmenize imkan tanınacak.

Son olarak ise Facebook, yakın zaman içerisinde Karanlık Mod gibi birçok önemli özelliği de kullanıcılarına sunacağını da müjdeledi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:55
  1. mark zuckerberg
  2. messenger
  3. facebook

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