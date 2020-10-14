Facebook Messenger yenilendi

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook, yayınladığı bir blog yazısında, bünyesindeki mesajlaşma uygulaması Messenger'ın görünümünü yenilediklerini duyurdu. Yapılan değişikliklerle birlikte uygulama, daha canlı bir görünüme kavuştu.

Söz konusu değişiklikler, uygulamaya yeni logo, yeni sohbet rengi, yeni sohbet temaları ve özelleştirilmiş reaksiyonlar getirdi.

Ayrıca şirket, kısa bir süre içerisinde uygulamaya selfie stickerları ve kullanıcıların sohbetten ayrıldığında veya mesajları gördüklerinde mesajların silinmesini sağlayacak 'vanish mode' özelliğinin de yayınlanacağını belirtti.