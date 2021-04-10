  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir İtalyan yazsa bu kadar olurdu: Merdan Yanardağ'ın Tele-1'inden 'yazıklar olsun' dedirten haber!

O ülkelerde internet üzerinden sahte negatif korona test belgelerinin satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Fahrettin Altun'dan kararlı mesaj: En kısa sürede...

"TSK'daki köstebek" iddiasıyla gündeme gelmişti! O emekli amirale de sahip çıktılar

Dilipak'tan 'bitcoin' açıklaması: Caizdir ama...

ABD'nin raporunda dikkat çeken Türkiye detayı

Avrupa’daki Müslümanlar tedirgin! Fransa’da camiye alçak saldırı

Çocuğumu telefon bağımlılığından nasıl kurtarabilirim? Uzman Psikolog'dan altın tavsiyeler

Darbecilerinin kendisine yönelik iğrenç hakaretinden şikayetçi olmayan Meral Akşener: Darbelerle mücadele etmek siyasetçinin işidir

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan'dan bir skandal daha: İzi bulundu
Teknoloji Facebook İsrail ile anlaştı! Verileriniz Tel Aviv'in elinde...
Teknoloji

Facebook İsrail ile anlaştı! Verileriniz Tel Aviv'in elinde...

Facebook, verilerin depolanması için İsrail ile anlaştı. Uzmanlar, bu durumun tüm ülkeler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 07:39:00 -
Facebook İsrail ile anlaştı! Verileriniz Tel Aviv'in elinde...

İsrail ve sosyal medya şirketi Facebook yeni bir ortaklığa gidiyor. Tel Aviv’de elektronik çip tasarım merkezi açmayı planlayan Facebook şirketi ile İsrail arasında özellikle depolama ve işleme operasyonlarında işbirliğine gidilecek. Haaretz gazetesinin kaynak göstermeden yayınlandığı haberde, projeye liderlik edecek yerel bir yönetici arandığını belirtildi. Açılacak merkez, Facebook veri merkezleri için çip geliştirmeye de odaklanacak.

Dünyada aktif Facebook kullanıcısı sayısının 2.7 milyara ulaştığı göz önüne alınırsa İsrail’in böylesine yaygın kullanılan bir sosyal ağ şirketi ile anlaşmasının tehlike arz ettiği belirten Sakarya Üniversite İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bostancı, bu durumun tüm ülkeler için büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağının altını çizdi. Sosyal medya üzerine önemli araştırmalara imza atan Bostancı şunları anlattı: “İsrail gibi bir ülkede verilerin toplanması büyük risk oluşturuyor. Kullanıcılardan verileri işlemek, toplamak ve kullanmak için izin alabilirsiniz ama yaklaşık 2.7 milyar kişinin verisini korumak herkesin yapabileceği bir iş değil. Dolayısıyla herhangi bir çip oluşturma işine girilmesi ya da verilerin orada depolanması önemli güvenlik tehditlerini yanında getiriyor.

Büyük risk

Dünyanın her yerinden kullanıcısı olan bir mecraya ait verilerin sadece Amerika ve İsrail’de depolanmasının diğer ülkeler için güvenli riski oluşturduğunu belirten Bostancı, şöyle devam etti: “Dijital olan her şeyin önemli bir güvenlik riski var. Bu güvenlik riskini korumak tek kişinin ya da tek devletin kararı ile değil de farklı ülkelerden üyesi bulunan bir platformun yönetimiyle kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. BM, nasıl uluslararası bir yönetime sahipse yine nasıl Avrupa birliği uluslararası bir katılımla idare ediliyorsa bu konuda da uluslararası katılımla kararlar alınması gerekiyor.

Sosyal medya platformlarının veri politikaları ve reklam politikaları ile ilgili tek merkezli kararlardan öte çok katılımlı bir merkez oluşturulması sanırım bütün ülkelerin tatmin olacağı bir uygulama olacaktır. Diğer şekilde güvenlik riski şüphesiz barındıracak.” Geçtiğimiz günlerde Facebook kullanıcısı 533 milyon kişinin telefon numaraları ile birlikte kişisel verileri bilgisayar korsanları tarafından çalınmıştı. Türkiye’den ise 20 milyon vatandaşın verileri ele geçirilmişti.

Kaynak: Yeni Şafak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tarık

Teyzem oğlunun fotoğrafına yaptığım yorum İsrail'in eline geçerse mahfoluruz
  • Yanıtla
Ersin Korkut'a tepkiler çığ gibi!
Gündem

Ersin Korkut'a tepkiler çığ gibi!

Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanmasına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Twitter'da açılan #ErsinKorkutT..
CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar
Gündem

CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamay..
Gezici Ahmet Mümtaz Taylan'dan halktan kopuk yaşam itirafı!
Gündem

Gezici Ahmet Mümtaz Taylan'dan halktan kopuk yaşam itirafı!

Gezi Parkı olayları esnasında eylemlere katılan daha sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen sanatçılar arasında yer al..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay