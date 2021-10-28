  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Facebook ismini değiştirdi! İşte yeni adı
Teknoloji

Facebook ismini değiştirdi! İşte yeni adı

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un gelecek 10 yılda geliştireceği sanal evren metaverse'ü tanıttı. Facebook adını değiştirerek Meta oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:36:00 -
Facebook ismini değiştirdi! İşte yeni adı

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Zuckerberg metaverse" dair açıklama yaptı.

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Zuckerberg sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteriyor. Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileşikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi.

Facebook ismini değiştirdi

CEO Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızan isim değişikliğini doğruladı.

Google'ın 2015 yılındaki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının Meta olacağını söyledi. Yani Zuckerberg artık Meta'nın CEO'su konumunda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tavada Pizza nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavada Pizza nasıl yapılır?

En pratik Pizza nasıl yapılır? İşte tarifi…
İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor
Gündem

İngilizler dünyaya böyle duyurdu: Erdoğan baş düşmanına el uzatıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "baş düşmanı" Ermenistan'a el uzattığını yazdı.
İsrail Savunma Bakanlığı hacklendi! Fotoğraf ve belgeler ortaya çıktı: Sizi hayal bile edemeyeceğiniz şekilde vuracağız
Dünya

İsrail Savunma Bakanlığı hacklendi! Fotoğraf ve belgeler ortaya çıktı: Sizi hayal bile edemeyeceğiniz şekilde vuracağız

'Musa'nın Asası' (Moses Staff) olarak bilinen hacker grubu, İsrail ordusuna yönelik siber saldırı gerçekleştirerek çok sayıda belge ve görün..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay