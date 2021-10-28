Facebook ismini değiştirdi! İşte yeni adı

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, "Zuckerberg metaverse" dair açıklama yaptı.

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Zuckerberg sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteriyor. Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileşikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi.

Facebook ismini değiştirdi

CEO Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızan isim değişikliğini doğruladı.

Google'ın 2015 yılındaki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının Meta olacağını söyledi. Yani Zuckerberg artık Meta'nın CEO'su konumunda.