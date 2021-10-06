Facebook, Instagram ve WhatsApp kan kaybetti, Telegram 70 milyon kullanıcı kazandı!

Sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti, alternatif mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Signal'e yaradı. Telegram CEO'su Pavel Durov, dünyayı karanlığa gömen kesintinin uygulamaya toplamda 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdığını bildirdi, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal de milyonlarca kişinin kaçış noktası oldu.

Birkaç gün önce Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta büyük bir kesinti yaşandı. Global çaptaki bu kesinti yaklaşık 6 saat devam ederken bu süreçte Facebook ve çatısı altındaki şirketler çok kan kaybetti. Tabii buna bağlı olarak süreci fırsat olarak gören diğer iletişim kanalları ise yeni kullanıcılar kazandı. Bunlardan ilki Telegram oldu.

Telegram 70 milyon yeni kullanıcı kazandı

Konuyla alakalı açıklama yapan Telegram CEO'su Pavel Durov, Facebook hizmetlerindeki kesintinin Telegram'a toplamda 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdığını duyurdu.

Signal'e de talep arttı

Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal ise aynı gün içinde yine milyonlarca kişinin kaçış noktası oldu. Aslında her iki uygulama da esas olarak WhatsApp ile rekabet ediyor. Ancak kesinti Facebook Messenger'ı da devre dışı bıraktı ve kullanıcıları Instagram'da mesaj gönderemez hale getirdi. Dolayısıyla Facebook çatısı altındaki tüm iletişim kanalları tamamen devre dışı kalmış oldu.