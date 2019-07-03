Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü mü?

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor. Bununla birlikte "Whatsapp çöktü mü? Neden Whatsapp'ta fotoğraf ve resim gitmiyor!" gibi soruların cevabını araştırırken, sosyal medyada da konu ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Whatsapp'ta oluşan "Fotoğraf indirilemedi. Tekrar deneyin. Sorun devam ederse Wi-Fi ya da VPN'i kapatmayı veya farlı bir Wi-Fi ağına bağlanmayı deneyin" hatası şuan için devam ediyor.

Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, Instagram ve Facebook'un yanı sıra WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı belirtiliyor.