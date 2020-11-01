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Teknoloji Facebook hisselerinde büyük düşüş
Teknoloji

Facebook hisselerinde büyük düşüş

Dev sosyal medya platformu Facebook'un hisseleri 1 günde yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybetti. Böylece şirketin değerinde 37 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 02:54:00 -
Facebook hisselerinde büyük düşüş

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook'un hisseleri 1 gün içerisinde yaklaşık yüzde 6 düşüş yaşadı. Bu düşüş, sosyal medya devinin piyasa değerinde 37 milyar dolarlık bir kayba yol açtı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaşan şirket, Wall Street'in 19,8 milyar dolarlık tahminini geçerek 21,5 milyar dolar gelir bildirmişti.

Küresel çaptaki günlük aktif kullanıcı tabanında da Wall Street'in 1,78 milyarlık tahminini aşan Facebook, günlük aktif kullanıcı sayısının 1,82 milyara yükseldiğini açıkladı.

Düzenlenen bir basın açıklamasında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Facebook Baş Yatırım Sorumlusu Dave Wehner, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle birlikte ikinci çeyrekte kullanıcı sayılarında zirve yaşandığını, ancak bu düşüşün beklenen bir şey olduğunu söyledi.

Düşüş eğiliminin dördüncü çeyrekte de devam edebileceğini söyleyen Wehner, günlük ve aylık aktif kullanıcıların 2020'nin üçüncü çeyreğine kıyasla aynı kalacağını veya biraz daha düşük olacağını ifade etti.

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