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Teknoloji Facebook çöktü mü? Facebook giriş sorunu
Teknoloji

Facebook çöktü mü? Facebook giriş sorunu

Facebook Instagram çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları son dönemde sık sık bazı platformları kullanırken sorun yaşıyor. Facebook hesaplarına girecek olanlar ise söz konusu sosyal medya platformunun çöküp çökmediğini araştırıyor. Peki, Facebook giriş yapılmıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-10-12 15:52:00 -
Facebook çöktü mü? Facebook giriş sorunu

Son yıllarda sosyal medya platformlarına ilgi arttı. Bu sebeple sosyal medya platformlarında yaşanan sorunlar kullanıcıları huzursuz ediyor. Son dönemde kullanıcılar arama motorlarında “Facebook çöktü mü?” sorusunun cevabını sık sık araştırmaya başladı.

Facebook çöktü mü? Facebook giriş sorunu

Reuters’ın kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı haberine göre, küresel olarak dünyada Facebook’a giriş sorunu yaşanıyor. Ayrıca Google'ın e posta servisi Gmail'de de erişim sorunu yaşandığı gelen haberler arasında.

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