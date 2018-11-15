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Facebook CEO'su uyardı: Kullanmayın

Sosyal paylaşım sitesi Facebook kurucusu Mark Zuckenberg, çalışanlarının Apple kullanmasını yasakladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:58
Facebook CEO'su uyardı: Kullanmayın

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformu Facebook'un kurucu CEO'su Mark Zuckerberg'den çalışanlarına Apple ürünlerine ilişkin bir uyarı geldi.

Sosyal medya devi Facebook'un patronu Mark Zuckerberg çalışanlarından iphone kullanmamalarını istedi. Mark Zuckerberg, Apple ile süregelen gerginliğe yeni bir boyut kazandırdı. ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Facebook yönetim takımına dağıtılan gönderide sadece Android cihazlar kullanılması gerektiği belirtti.

Medya üzerinden soğuk savaş

Teknoloji devi Apple ve sosyal medya devi Facebook arasındaki gerginlik Cambridge Analytica skandalı ile start almıştı. Bu dönemde Apple CEO’su Tim Cook’a “Siz böyle bir duruma düşseniz ne yapardınız?” diye sorulmuş Cook, Facebook'u sert bir dille eleştirmişti.

Daha sonra Zuckerberg cephesinden Apple'ın fiyat politikasına sert bir eleştiri gelmiş ve iki dev arasında tabiri caizse medya üzerinden bir soğuk savaş başlamıştı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 20:58
  1. Facebook

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