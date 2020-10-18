Facebook’ta arkadaş olduğunuz kişileri engellemek oldukça basit. Engellemek istediğiniz arkadaşınızın profil sayfasına giderek Sayfanın sağ üst kısmıda bulunan … üç nokta tıklanır ve oradan engelle sekmesi tıklanılarak kişiyi engelleme yapabilirsiniz. Facebook’ta biri arkadaş listenizde değil buna rağmen Facebook Massenger üzerinden mesaj gönderdi ve bu kişiden rahatsız oldunuz. Böyle bir durumda hemen yapmanız gereken Facebook’ta tanımadığınız o kişiyi engellemek olacaktır. Peki Facebook’ta tanımadığınız birini nasıl engelleyebilirsiniz?

Facebook arkadaş engelleme nasıl yapılır?

Facebook’ta arkadaş listenizde olmayan birini engellemek istediğiniz birini engellemek için ise kişinin profil sayfasına gidilir. Engellenilecek kişinin Facebook linki (URL) kopyalanır ve kendi profil sayfasınıza gelinir. Profil sayfanızın üst kısmında aşağı doğru ok işareti sembolüne tıklanır. Buradan Ayarlar tıklanır. Oradan da Engelle tıklanır. Kullanıcı Engelle kısmına kopyaladığınız kişinin URL’sini (Linki) yapıştırın ve engelle deyin. Karşınıza engelleyeceğiniz kişinin hesabı çıkıyor. Engelle tıklanır. Oradan da kişinin engellenmesi için onay verin. Facebook’ta engellemek istediğiniz kişinin engellendiğini göreceksiniz. O kişinin engelini kaldırmak istiyorsanız engellemeyi kaldır yazısı tıklanmak suretiyle kişinin engeli kaldırılmış olunur.