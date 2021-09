Fabrikaların önü sıfır araçla doldu taştı! Ama satamıyorlar

Çip krizinin en çok hissedildiği sektör olan otomotivde endişeli durum büyüyerek devam ediyor. Bir çok marka fabrikalarında üretime ara verirken, piyasada sıfır otomobil bulmak oldukça zor.

Başar, yarı iletken meselesinin her markada olduğu gibi kendilerini de derinden etkilediğini ifade ederek, “Salgınla beraber tabii ki sipariş rotaları biraz şaştı. Bütün üreticiler buna kendini adapte etmeye çalışıyorlar. Avrupa’da her markanın fabrikasının önünde on binlerce tamamlanmayı bekleyen araç var. Bunlar basit eksiklikler nedeniyle tamamlanmayı bekliyorlar. Dolayısıyla biz de bütün rakiplerimiz gibi satış ve pazarlama planlarımızı bu bilinmezliğin içinde yapıyoruz. Tüm bunlardan dolayı talebe karşılık veremiyoruz. Biz 40 bin satışın üzerinde bir hedefle başladık yola. Şimdi yılı 30 binin bir miktar üzerinde bir satışla yılı kapatacağımızı varsayıyoruz. Ama gerçekten rakamların ne olacağına ilişkin net bir bilgimiz yok. Bunu hafta hafta takip ediyoruz. Dolayısıyla özellikle çok talep edilen bazı ürünlere ilişkin 1-2 aylık bekleme süremiz var maalesef” dedi.