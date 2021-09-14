Fabrikalar gece gündüz çalışıyor sanayi üretimi yüzde 8.7 arttı

Türkiye ekonomisi güçlenmeye devam ediyor. Art arda büyüme ve ihracat rekorları kırılıyor. Bu rekorlarda önemli payı olan sanayiden de güzel haberler geliyor.

İvme sürüyor

Üretimde ivme sürüyor. Bunu rakamlar net şekilde ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 artış kaydetti.

Tablo olumlu

Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 15.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11.7 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2.3 düşüş gözlendi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4.2 daraldı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.5 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 16.9 artacağı tahmin edilmişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14.2 artacağı öngörülmüştü. Bu arada hizmetler sektöründe canlanma görülüyor. Yaz dönemini verimli geçiren perakende firmaları da kuvvetlerine kuvvet katıyor. Bunu rakamlar da teyit ediyor. TÜİK verilerine göre perakende satış hacminde temmuzda geçen yılın aynı ayına nispeten yüzde 12.3 artış ölçüldü. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5.2, gıda dışı satışlar yüzde 18.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8.1 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacminde temmuzda bir önceki aya nispeten yüzde 0.7 yükseliş yaşandı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.4 arttı. Gıda dışı satışlar yüzde 0.2 geriledi.

Cirolar yükseldi

Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 32.7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24.9, gıda dışı satışlar yüzde 37.9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31.4 yükseldi. Perakende ciro temmuzda bir önceki aya oranla yüzde 1.5 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 2.1, gıda dışı satışlarda yüzde 0.9, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 2.5 artış belirlendi.

Türkiye atılım halinde

Ekonomistlerce hem sanayi hem de hizmetler sektörünün atılım halinde olduğu belirtiliyor. Ekonominin V şeklinde toparlandığına, Türkiye’nin 2021’i yüzde 9-10 büyümeyle tamamlayacağına işaret ediliyor. İlaveten ülkenin dinamik ve şoklara karşı dayanıklı ekonomisiyle tüm dünyayı şaşırttığına dikkat çekiliyor.