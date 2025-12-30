Fabrika gibi lisenin bir yıllık cirosu 19 milyon lira

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 300 öğrenci ve 38 öğretmen kadrosu ile eğitime devam ediyor. Okul, bünyesinde bulunan 39 odalı uygulamalı oteli, fırını ve mutfağı ile adeta fabrika gibi çalışıyor. Fırında günlük yaklaşık 5 bin ekmek üretilirken mutfakta ise bin öğrenciye ise yemek yapılıyor. Üretilen ekmek ve yemekler kent genelinde taşıma hizmeti verilen okullara okullara gönderiliyor. Bu çerçevede adeta fabrika gibi çalışan okul, bir yılda 19 milyon lira ciro elde etti. Bir yandan eğitim alan bir yandan da teoriyi pratiğe dönüştüren öğrenciler, aynı zamanda döner sermayeden aldıkları ücret ile hem kendi ve hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

300 öğrenci ve 38 öğretmen kadrosu ile eğitime devam ettiklerini belirten Okul Müdürü Sadrettin Bayram, "Okulumuz bünyesinde uygulama otelimiz bulunmaktadır. Uygulama otelimizde mutfağımız mevcut. Uygulama otelimizde 39 odamız ve 117 yatağımız mevcuttur. Günlük yüzde 25-30 kapasiteyle kış aylarını geçiriyoruz. Yaz aylarında ise yüzde 80 ile yüzde 90 oranlarına kadar çıkabiliyor. Mutfağımızda çevre okullara özellikle belde okullarına yemek yapıp gönderiyoruz. Bin öğrenciye buradan yemek hazırlayıp gönderiyoruz. Bunların tamamında öğretmenlerimizin gözetiminde öğrencilerimiz görev alıyor. Odalarımızın temizliği tamamen öğrencilerimiz tarafından yapılıyor. Bunun sonucunda 2025 yılında 19 milyon ciro elde ettik. Bu cironun büyük bir kısmını öğrencilerimize harçlık olarak, çalışma alanlarımızın iyileştirilmesi ve malzeme alımında bu cirodan faydalanıyoruz. Geriye kalan kısmı da bakanlığımıza aktarıyoruz" dedi.

Okul içerisinde fırının mevcut olduğunu aktaran Bayram, "Fırında günlük olarak 4 ila 5 bin arasında ekmek üretiyoruz. Öğrencilerimiz orada çalışarak harçlıklarını kazanıyor. Üretilen ekmekleri, taşıma hizmeti vermiş olduğumuz okullara gönderiyoruz. Aynı zamanda çevremizde bulunan pansiyonlu okullarımıza da ekmekleri dağıtıyoruz. Kesinlikle bir üretim tesisi gibi çalışıyoruz. Hizmet üretiyoruz.

Çevremizdeki okullara ve insanlara faydalı olabilmek, öğrencilerimizin sektöre daha iyi ve becerikli olabilmeleri için bir mücadele veriyoruz. Öğrencilerimiz okulumuzda, tam anlamıyla işi öğreniyorlar. Yaz aylarında da öğrencilerimizi otellere gönderiyoruz. 6 aylık bir beceri eğitimi görüyorlar. Burada öğrenmiş olduklarını tamamıyla pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz aynı zamanda buradan staj yapacakları yere hazır bir şekilde gitmiş oluyor. Çünkü uygulama otelinde sürekli uygulamanın içerisinde olduklarından dolayı gittikleri yerde yabancılık çekmiyorlar" diye konuştu.